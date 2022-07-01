Для посетителей Щукинского парка и Всехсвятской рощи появятся новые спортивные площадки

Завершаются работы по устройству спортивных площадок в зеленой зоне на северо-западе Москвы, в Щукинском парке и Всехсвятской роще.

Исторически Большая Всехсвятская роща простиралась от одноименного села (сейчас на его месте расположены районы Сокол и Аэропорт) до деревни Щукино на Москве-реке. Это был один из самых больших лесных массивов в столице. Со временем роща оказалась разделена на несколько участков, в числе которых Щукинский парк и Всехсвятская роща. В ходе работ по реабилитации этой территории их объединят пешеходным маршрутом и общими элементами инфраструктуры, что позволит воспринимать эту зону как единое целое. При этом сложившаяся экологическая составляющая сохранится.

Отдельно стоит сказать о спортивных площадках, которых до нынешнего года явно не хватало — их было всего пять на территории площадью 60 га. К тому же они были размещены неравномерно, а их оборудование устарело. На спортплощадках не было ни освещения, ни покрытия, поэтому посетителей здесь было немного, особенно с учетом густонаселенного района. Теперь ситуация изменится коренным образом — в этой зеленой зоне появится сразу 32 спортплощадки разного профиля.

— Мы создали или обновили семь площадок от 85 до 940 квадратных метров, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Также по всей территории расположили 25 небольших площадок от 20 до 40 квадратных метров с отдельно стоящими тренажерами для разминки. Для этого выбирались пустые участки, не затрагивающие взрослые зеленые насаждения. Уже полностью готова площадка для игры в пинг-понг, которую обустроили на месте зоны с турниками. Для поклонников занятий йогой на свежем воздухе сделали специальный деревянный настил. Также обновили одну большую площадку для воркаута.

Кроме того, обновлены два игровых поля, и в скором времени в парке можно будет играть в баскетбол, а на многофункциональной площадке — в футбол, стритбол или волейбол. Осталось только уложить финишный слой из прорезиненного покрытия, которое будет защищать спортсменов от ссадин и ушибов.

— Сейчас полностью готова 21 небольшая площадка для воркаута, еще шесть находятся в работе, — отмечает Мельников. — Любители бега или спортивной ходьбы смогут разнообразить физические нагрузки в процессе занятий, оборудование рассчитано на разнообразные группы мышц. На площадках установлены различные брусья, турники и многофункциональные рамы.

По окончании работ Щукинский парк с участками Всехсвятской рощи станет настоящим местом притяжения для любителей здорового образа жизни всех возрастов. Особо отметим, что заниматься спортом можно будет не только днем, но и вечером — все площадки освещены.