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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы авиатранспорта

13:50
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы авиатранспорта. Фото AFP
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы авиатранспорта. Фото AFP
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы авиатранспорта во время постепенного возобновления воздушного сообщения между регионами России, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор предлагает авиакомпаниям «руководствоваться принципом социального дистанцирования»: продавать не более 50% билетов от общего количества посадочных мест, сажать пассажиров так, чтобы они не находились в непосредственной близости друг к другу, «в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места», а также пассажиры и персонал должны быть обеспечены масками, перчатками и антисептиками.

Ранее правительство России отменило ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров. Вернуться разрешат спортсменам и тренерам, у которых есть действующий трудовой договор с российский спортивной организацией. Прибывших обяжут пройти двухнедельный карантин.

Дополнительная информация:

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14483

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