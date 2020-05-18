Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы авиатранспорта
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы авиатранспорта во время постепенного возобновления воздушного сообщения между регионами России, сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор предлагает авиакомпаниям «руководствоваться принципом социального дистанцирования»: продавать не более 50% билетов от общего количества посадочных мест, сажать пассажиров так, чтобы они не находились в непосредственной близости друг к другу, «в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места», а также пассажиры и персонал должны быть обеспечены масками, перчатками и антисептиками.
Ранее правительство России отменило ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров. Вернуться разрешат спортсменам и тренерам, у которых есть действующий трудовой договор с российский спортивной организацией. Прибывших обяжут пройти двухнедельный карантин.
Дополнительная информация:
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14483