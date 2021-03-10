Глава Роспотребнадзора считает, что масочный режим в России пока отменять нельзя
18:44
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России пока не стоит отменять масочный режим.
«Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается, безусловно», — цитирует ТАСС Попову.
По ее словам, сейчас есть риски, связанные с возвращением россиян из-за рубежа после праздников, а также с тем, что «с учетом эпидситуации в ряде субъектов снимают запреты на перемещение и снимают режим самоизоляции для людей старше 65 лет».
Попова также отметила, что РФ в целом удалось справиться с пандемией лучше, чем целому ряду стран.
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