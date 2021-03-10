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Глава Роспотребнадзора считает, что масочный режим в России пока отменять нельзя

18:44

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России пока не стоит отменять масочный режим.

«Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается, безусловно», — цитирует ТАСС Попову.

По ее словам, сейчас есть риски, связанные с возвращением россиян из-за рубежа после праздников, а также с тем, что «с учетом эпидситуации в ряде субъектов снимают запреты на перемещение и снимают режим самоизоляции для людей старше 65 лет».

Попова также отметила, что РФ в целом удалось справиться с пандемией лучше, чем целому ряду стран.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/10872285

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