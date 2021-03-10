Главное о коронавирусе в России и мире на 10 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на среду, 10 марта, за последние сутки в России выявлено 9 079 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 350 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 116), Санкт-Петербурге (959), Нижегородской области (378), Московской области (291) и Ростовской области (258).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 275 летальных исходов, выздоровели 3 945 527 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 10 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 118 199 752.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 801 506 человек. Далее идут Индия (11 262 707) и Бразилия (11 159 017).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 540 574. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (268 568) и Мексика (191 789).

— Эстония вводит жесткий карантин с 11 марта на месяц. В учебных заведениях вводится дистанционное обучение. Будут закрыты предприятия розничной торговли, кроме магазинов товаров первой необходимости.

— В Чехии число умерших в январе — максимальное за 70 лет. По предварительным данным, за январь умерли 15 900 человек. Большинство заражений приходится на «британский» штамм — от 50% до 80% (в зависимости от региона) всех случаев инфицирования.

— В Бразилиа ввели комендантский час. Как заявил губернатор Ибанейс Роша, такое ограничение является «единственной формой противостояния распространению заболевания».