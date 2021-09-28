Рэпер T-Killah высказался о конфликте Бузовой и Губерниева

Российский рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-Killah) прокомментировал в интервью «СЭ» эфир комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.

— Как думаешь, кто прав в знаменитом эфире Губерниев — коньяк — Бузова? Или тут все выиграли?

— Здорово, что было огромное внимание к футболу. Оля — шоувумен! Где бы она не появилась, происходит какое-то событие. Губерниев тоже офигенный журналист и ведущий. Единственное, что не понравилось — это то, что Олю довели до слез. Не классно смотреть, когда девочка плачет. Но жалко, что Оля просто не поняла этого юмора. Она все восприняла в штыки. А в целом нет ни правых, ни виноватых. Чем больше будет вот таких коллабораций, тем лучше! Главное — чтобы молодежь была вовлечена в спорт. Меньше бухла — больше спорта. Должен быть баланс. А то у нас вся страна бухает, и с трибун костерят сборную.

— То есть Губерниев с фразой про коньяк не переборщил?

— На мой взгляд, нет. Это такой же подкольчик. Когда ты приходишь в студию к Губерниеву, нужно ожидать, что сейчас будет что-то. Нужно уметь парировать этому. Оля, видимо, не подготовилась к этому. А Дмитрию, наверное, нужно было извиниться и успокоить Олю, потому что не очень прикольно смотреть на девушку, которая плачет.

— Поддержал Бузову после эфира?

— Мы не общаемся. Когда видимся — поздороваемся, но это максимум.

— Можно сделать вывод, что с Бузовой ты перестал общаться из-за дружбы с Тарасовым?

— Да, у нас был конфликт, когда они расходились. И я принял сторону Димы. Мне показалось, это будет правильно, потому что там было много всяких хитросплетений.

Губерниев в прямом эфире спрашивал у Бузовой, пьет ли она коньяк по утрам. Затем Ольга заявила, что журналист для нее — дно, а не мужчина.