В России за сутки выявили 22 236 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 513 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3387), Санкт-Петербурге (1527), Московской области (1330), Самарской области (581) и Воронежской области (541).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 443 149 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 204 679 летальных исходов, выздоровели 6 618 117 человек.