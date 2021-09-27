В России за сутки выявили 22 236 случаев заражения коронавирусом
11:33
За последние сутки в России выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 8,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 513 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3387), Санкт-Петербурге (1527), Московской области (1330), Самарской области (581) и Воронежской области (541).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 443 149 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 204 679 летальных исходов, выздоровели 6 618 117 человек.
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