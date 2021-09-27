Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 22 236 случаев заражения коронавирусом

11:33
Теги:

За последние сутки в России выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 513 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3387), Санкт-Петербурге (1527), Московской области (1330), Самарской области (581) и Воронежской области (541).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 443 149 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 204 679 летальных исходов, выздоровели 6 618 117 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3599

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд