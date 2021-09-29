В России за сутки выявили 22 430 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 22 430 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 857 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 456 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3004), Санкт-Петербурге (1933), Московской области (1223), Самарской области (590) и Воронежской области (562).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 487 138 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 206 388 летальных исходов, выздоровели 6 653 941 человек.