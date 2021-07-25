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Привитые от коронавируса могут заразиться бразильским гамма-штаммом COVID-19

07:37
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
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Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович оценила вероятность заражения гамма-штаммом коронавируса среди вакцинировавшихся граждан.

«Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее. Если человек привит, то либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100 процентов защищены все вакцинированные. Вирус развивается, растет, но пока что самые плохие характеристики имеет не гамма, а дельта. Поэтому заболеваемость среди привитых вполне возможна — той формой вируса, который распространен», — приводит РБК слова Попович.

По последним данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в России выявлено 6 102 469 случаев коронавируса. Зафиксировано 153 095 летальных исходов, выздоровели 5 471 956 человек.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/society/24/07/2021/60fc61889a794732298a1d95?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Иван Торопцев все материалы автора

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