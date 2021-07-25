В России за сутки выявили 24 072 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 24 072 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».

Из них 9,8 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 678 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3406), Московской области (2191), Санкт-Петербурге (1934), Нижегородской области (534) и Свердловской области (491).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 126 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 874 летальных исхода, выздоровели 5 490 634 человека.