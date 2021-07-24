Главное о коронавирусе в России и мире на 24 июля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 23 947 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».
Из них 10,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 952 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3376), Московской области (2096), Санкт-Петербурге (1937), Нижегородской области (533) и Свердловской области (488).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 102 469 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 095 летальных исходов, выздоровели 5 471 956 человек.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на 24 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 194,104,665.
Первое место по числу зараженных занимают США — 35 283 075 человек. Далее идут Индия (31 332 159) и Бразилия (19 632 443).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 626 658. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (548 420) и Индия (420 043).
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