Президент Сербии прокомментировал аннулирование австралийской визы Джоковича

Президент Сербии Александар Вучич дал комментарий относительно аннулирования визы теннисисту Новаку Джоковичу в Австралии.

«Удивлен фактом, что такие решения могут принимать органы власти против законных решений судебных органов. Нам часто читают лекции о верховенстве права, этим вы нам показали, как выглядит независимое правосудие и, прежде всего, как выглядит ничего не значащее правосудие», — приводит слова Вучича ТАСС.

Вучич отметил, что решение об аннулировании визы Джоковичу лично приветствовал премьер Австралии Скотт Моррисон.

«Нападки и давление на Новака Джоковича, гражданина Сербии, по непонятным нам причинам достигли таких размеров, что я не посчитал возможным не выступить и не сказать, что я об этом думаю и каким будет наш ответ Австралии на это. Если вы не хотели дать Джоковичу в 10-й раз победить на турнире в Мельбурне, почему вы сразу об этом не сказали? Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию? Вам это нужно, чтобы победить на каких-то выборах, понравиться своей общественности?» — задал вопрос Вучич.

«Мы будем бороться за Джоковича. Можете писать сотни отвратительных статей о нем, но он останется лучшим теннисистом всех времен. Сербия ответит вам, уважая международные правила и адекватное поведение страны», — заключил президент.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поддержал решение министра по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Алекса Хоука, повторно аннулировавшего визу сербского теннисиста Новака Джоковича. В своем заявлении австралийский премьер, в частности, отметил, что виза спортсмена была повторно аннулирована «после тщательного рассмотрения» и исходя из интересов общества.