В Госдуме допустили возможность провокации со стороны США по отношению к баскетбольной сборной России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном недопуске женской сборной России по баскетболу в США из-за проблем в визами и прививками.

«Любая страна, которая проводит крупные спортивные, обязана выслать приглашения и обеспечить безопасность всем странам-участницам. Это не должно зависеть от отношений, в данном случае, между США и Россией. Оргкомитет берет на себя такие полномочия. Именно поэтому международная федерация дает ему право проведения таких соревнований. Но спортсмены — отдельная каста. Им необходимо создавать льготные условия, чтобы ребята по упрощенному варианту получали пропуск в страну. Но все же необходимо предотвратить возможность провокации. Оргкомитет в Америке не заинтересован в нашем участии, потому что наши спортсмены являются одними из сильнейших. Поэтому нужно быть внимательными, заранее подстраховаться от возможных задержек в выдаче разрешений», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что существует вероятность пропуска женской баскетбольной сборной России квалификации чемпионата мира-2022, которая пройдет с 10 по 13 февраля в Вашингтоне. На данный момент нашу сборную не готовы впустить в столицу США с российскими вакцинами от коронавируса.

При этом существует проблема с визами, выдачу которых посольство США в России прекратило в 2020 году.