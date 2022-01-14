Самедов назвал Бузову хорошим человеком и интересным собеседником

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказал о знакомстве с Ольгой Бузовой.

— Писали, что твоя жена — подруга Ольги Бузовой. Это так?

— Да.

— Ты сам с ней общаешься?

— Да.

— Какая она в жизни?

— Она хороший человек. Общительный и дружелюбный. С ней не бывает скучно. Откровенный и интересный собеседник.

— Она соответствует своему имиджу, который мы все видим?

— Как по мне, нет. Есть Бузова актриса, где она, понятное дело, вживается в определенную роль. Есть просто человек. Я ее знаю в первую очередь как человека. Главное, чтобы имидж не переборол человека.