Самедов назвал Бузову хорошим человеком и интересным собеседником
Бывший футболист сборной России Александр Самедов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказал о знакомстве с Ольгой Бузовой.
— Писали, что твоя жена — подруга Ольги Бузовой. Это так?
— Да.
— Ты сам с ней общаешься?
— Да.
— Какая она в жизни?
— Она хороший человек. Общительный и дружелюбный. С ней не бывает скучно. Откровенный и интересный собеседник.
— Она соответствует своему имиджу, который мы все видим?
— Как по мне, нет. Есть Бузова актриса, где она, понятное дело, вживается в определенную роль. Есть просто человек. Я ее знаю в первую очередь как человека. Главное, чтобы имидж не переборол человека.
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