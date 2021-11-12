Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте.

«Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы кабмина.

В правительстве отметили, что законопроект будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

12 ноября в России было выявлено 40 123 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5183).