В России за сутки зафиксировали 40 123 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 40 123 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 645 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421), Московской области (2726), Самарской области (1798) и Республике Крым (828).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 992 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 252 926 летальных исходов, выздоровели 7 720 962 человека.