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В России за все время пандемии зафиксировали более 9 миллионов случаев заражения коронавирусом

11:40
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 33 802 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4185), Санкт-Петербурге (3273), Московской области (2891), Самарской области (1790) и Республике Крым (837).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 031 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 254 167 летальных исходов, выздоровели 7 754 764 человека.

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Сергей Разин все материалы автора

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