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В Иране казнили второго борца за полгода

22:45

В Иране был казнен борец Мехди Али Хоссейни, сообщает bloodyelbow.com. Ему было 30 лет.

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Власти обвинили Хоссейни в убийстве человека во время массовой драки в 2015 году. Семья спортсмена отказалась просить о помиловании, и приговор был приведен в исполнение.

В сентябре 2020 года казнен был другой иранский боец, 27-летний Навид Афкари. Он принимал участие в протестах летом 2018 года. Его арестовали по обвинению в убийстве человека, однако правозащитные организации утверждали, что его признание в преступлении стало результатом пыток, а казнили спортсмена по политическим мотивам.

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