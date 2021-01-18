Мурашко назвал условие отмены масочного режима

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что гражданам необходимо продолжать носить маски до формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета. Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», — приводит слова Мурашко РИА Новости.

По словам министра, человек с иммунитетом от коронавируса после кратковременного контакта с заболевшим может стать переносчиком инфекции.

«Поэтому ношение масок сегодня является и после вакцинации обязательным», — добавил Мурашко.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски гражданам, привившимся против новой коронавируной инфекции, если у них отмечается высокий уровень. По его словам, это поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.

С 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения в регионах России. Все жители страны могут записаться на вакцинацию на портале «Госуслуги». Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутник V» или «Эпиваккорона».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 591 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 037 летальных исходов, выздоровело 2 978 764 человека.