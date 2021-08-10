Петербург опередил Москву по количеству новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

Из них 7,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 729 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1811), Москве (1639), Московской области (1309), Нижегородской области (537) и Свердловской области (518).