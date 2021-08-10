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Новости   //    Общество

Петербург опередил Москву по количеству новых случаев коронавируса за сутки

11:50
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

Из них 7,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 729 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1811), Москве (1639), Московской области (1309), Нижегородской области (537) и Свердловской области (518).

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Сергей Разин все материалы автора

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