Главное о коронавирусе в России и мире на 10 августа: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.
Из них 7,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 729 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1811), Москве (1639), Московской области (1309), Нижегородской области (537) и Свердловской области (518).
Примерно 25 процентов переболевших COVID-19 жаловались на повышенное выпадение волос, и проблема возникала не сразу, а спустя несколько недель после болезни.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на 10 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 204 210 266.
Первое место по числу зараженных занимают США — 36 780 480 человек. Далее идут Индия (31 998 158) и Бразилия (20 178 143).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 633 799. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (563 707) и Индия (428 715).
— Филиппины планируют вакцинировать около миллиона граждан ежедневно. Это станет возможно, когда правительство получит дополнительные партии вакцин от коронавируса.
— Индонезия продлила социальные ограничения из-за коронавируса до 16 августа. Они предусматривают перевод сотрудников на удаленку, запрет на деловую активность в наиболее пострадавших районах и предъявление сертификатов о вакцинации при перемещении по стране.
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