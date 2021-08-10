Главное о коронавирусе в России и мире на 10 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

Из них 7,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 729 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1811), Москве (1639), Московской области (1309), Нижегородской области (537) и Свердловской области (518).

Примерно 25 процентов переболевших COVID-19 жаловались на повышенное выпадение волос, и проблема возникала не сразу, а спустя несколько недель после болезни.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 10 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 204 210 266.

Первое место по числу зараженных занимают США — 36 780 480 человек. Далее идут Индия (31 998 158) и Бразилия (20 178 143).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 633 799. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (563 707) и Индия (428 715).

— Филиппины планируют вакцинировать около миллиона граждан ежедневно. Это станет возможно, когда правительство получит дополнительные партии вакцин от коронавируса.

— Индонезия продлила социальные ограничения из-за коронавируса до 16 августа. Они предусматривают перевод сотрудников на удаленку, запрет на деловую активность в наиболее пострадавших районах и предъявление сертификатов о вакцинации при перемещении по стране.