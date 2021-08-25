Адвокат Жорин: «Испортить жизнь Безбородовой и посадить в тюрьму — такой задачи у Пьехи нет»

Известный адвокат Сергей Жорин высказался о нападении Ирины Безбородовой, супруги российского арбитра Владислава Безбородова, на семилетнего сына певца Стаса Пьехи.

«Испортить жизнь и посадить в тюрьму — такой задачи у нас нет. Мы ходатайствуем о том, чтобы следствие вышло в суд. Мы видим, что Ирина Безбородова пытается воздействовать на ход событий информационными вбросами, и хотим запретить ей общаться со СМИ, а также покидать жилище в вечернее время», — сказал Жорин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

По словам бывшей жены Пьехи Натальи Горчаковой, Безбородова также ударила в шею ее мать, когда та прибежала на крики мальчика.