Источник сообщил, что жена футбольного арбитра Безбородова избила 7-летнего сына Стаса Пьехи

Супруга российского арбитра Владислава Безбородова избила семилетнего сына Стаса Пьехи, сообщает StarHit.

По информации источника, инцидент случился в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего женщина схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.

Врачи зафиксировали у сына Стаса Пьехи закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.