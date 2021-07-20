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Источник сообщил, что жена футбольного арбитра Безбородова избила 7-летнего сына Стаса Пьехи

18:20
Владислав Безбородов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Безбородов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Супруга российского арбитра Владислава Безбородова избила семилетнего сына Стаса Пьехи, сообщает StarHit.

По информации источника, инцидент случился в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего женщина схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.

Врачи зафиксировали у сына Стаса Пьехи закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

Дополнительная информация:

https://www.starhit.ru/novosti/7-letnego-syina-stasa-pehi-jestoko-izbili-on-gospitalizirovan-s-mnogochislennyimi-travmami-247049/

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