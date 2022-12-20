Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Р§Рњ 2022
Главная
Общество

Сегодня, 18:05

Овечкин, Валиева и Карпин вошли в топ-30 рейтинга упоминаемости в российских СМИ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сразу несколько спортсменом попали в рейтинг упоминаемости по итогам 2022 года в российских СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Медиалогия».

Самое высокое место из спортсменов занял хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который расположился на 15-м месте.

В топ-30 также попали фигуристка Камила Валиева (20-е место) и главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин (24-е место).

Возглавил этот рейтинг Президент РФ Владимир Путин. В тройку лидеров также вошли пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/16640665
Александр Овечкин
Валерий Карпин
Владимир Путин
Камила Валиева
Читайте также
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Навка: «В Америке сейчас вообще кошмар. Там невозможно жить»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости