Около тысячи фанатов прорвались на автостраду в ожидании сборной Аргентины

Не менее тысячи человек прорвались на автостраду, по которой должна проехать сборная Аргентины в центр Буэнос-Айреса, перекрыв движение транспорта, сообщает TyC Sports.

Полицейские наряды не смогли справиться с такой толпой и не стали блокировать людей.

Отмечается, что тысячи аргентинцев покидают центр Буэнос-Айреса, сомневаясь, что сборная по футболу сможет до них доехать.

20 декабря в стране был объявлен выходным днем в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Ранее аргентинцы завоевывали титул в 1978 и 1986 годах.