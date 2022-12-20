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Сегодня, 19:51

Около тысячи фанатов прорвались на автостраду в ожидании сборной Аргентины

Иван Шитик
Корреспондент
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Не менее тысячи человек прорвались на автостраду, по которой должна проехать сборная Аргентины в центр Буэнос-Айреса, перекрыв движение транспорта, сообщает TyC Sports.

Полицейские наряды не смогли справиться с такой толпой и не стали блокировать людей.

Отмечается, что тысячи аргентинцев покидают центр Буэнос-Айреса, сомневаясь, что сборная по футболу сможет до них доехать.

20 декабря в стране был объявлен выходным днем в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Ранее аргентинцы завоевывали титул в 1978 и 1986 годах.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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