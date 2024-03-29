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29 марта, 12:27

Медведева поблагодарила подростков, которые участвовали в спасении людей в «Крокусе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева выразила благодарность подросткам, которые участвовали в спасении людей, помогали зрителям выбраться из «Крокус Сити Холла» во время теракта в Подмосковье.

По словам спортсменки, она планирует финансово поддержать семьи погибших в трагедии. Кроме того, она обратилась к юношам и девушкам, которые помогали людям спастись из здания.

«Я хотела бы выразить свое восхищение ребятам, которые рисковали своей жизнью, спасая людей в "Крокусе". И это совершенно юные ребята!

Их имена: Артем Филимонов, 14 лет, Виктория Волчихина, 15 лет, Елизавета Терехова, 17 лет, Ислам Халилов, 15 лет. Ребята, вы — настоящие герои!» — написала Медведева в своем Telegram-канале.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 143 человека. Басманный суд Москвы арестовал несколько человек, обвиняемых в теракте.

Источник: https://t.me/jmedvedevaj_official/1617
Фигурное катание
Евгения Медведева
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