Анатолий Чайковский: «Неслучайно Данте поместил предателей в последний, девятый, круг ада»

Бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Анатолий Чайковский, написавший множество книг о фигурном катании, муж великой Елены Чайковской, в интервью «СЭ» рассказал, что не любит больше всего на свете.

— Три «не люблю» на ваш выбор.

— Для меня дружба — понятие святое. Со своими законами. Если кто-то их нарушает, к примеру, выносит на всеобщее обозрение сказанное в узком кругу, — это нож в спину. Такое не прощается. Неслучайно Данте поместил предателей в последний, девятый, круг ада.

Из еды не люблю японскую кухню. Предпочитаю русские блюда — борщ, сало, картошку, селедочку.

А еще огорчает, что люди перестали читать. Хотя наукой доказано — книги, как и любая мыслительная деятельность, в том числе шарады, кроссворды, снижают риск развития деменции. У меня-то на тумбочке возле кровати всегда лежит книжка. В день проглатываю 100-150 страниц. И удовольствие, и тренировка для мозгов.