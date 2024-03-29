Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

29 марта, 15:45

Анатолий Чайковский: «Неслучайно Данте поместил предателей в последний, девятый, круг ада»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анатолий Чайковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Анатолий Чайковский, написавший множество книг о фигурном катании, муж великой Елены Чайковской, в интервью «СЭ» рассказал, что не любит больше всего на свете.

— Три «не люблю» на ваш выбор.

— Для меня дружба — понятие святое. Со своими законами. Если кто-то их нарушает, к примеру, выносит на всеобщее обозрение сказанное в узком кругу, — это нож в спину. Такое не прощается. Неслучайно Данте поместил предателей в последний, девятый, круг ада.

Из еды не люблю японскую кухню. Предпочитаю русские блюда — борщ, сало, картошку, селедочку.

А еще огорчает, что люди перестали читать. Хотя наукой доказано — книги, как и любая мыслительная деятельность, в том числе шарады, кроссворды, снижают риск развития деменции. У меня-то на тумбочке возле кровати всегда лежит книжка. В день проглатываю 100-150 страниц. И удовольствие, и тренировка для мозгов.

Анатолий Чайковский. Анатолий Чайковский: «Жена говорит, что не поехала бы на Олимпиаду в нейтральном статусе. У меня другое мнение...»

1
Читайте также
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Форвард «Питтсбурга» Малкин оформил дубль после приезда родителей
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Магнитка» засушила «Спартак» и отправила Ковальчука в отпуск. Или на пенсию?
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА закончил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде
Сафронов планирует вернуться в руководство «Динамо»
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийского чемпиона Перлова арестовали по делу о мошенничестве

Переводчик «Динамо» Журавлев о событиях в «Крокусе»: «Был счастлив, что вышел оттуда»
Новости
RSS RSS
Все новости