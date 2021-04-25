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Олимпийский чемпион Дженнер, сменивший пол, стал кандидатом в губернаторы Калифорнии

12:02
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71-летний трансгендер Кейтлин Дженнер стал кандидатом в губернаторы штаба Калифорнии, сообщает Twitter бывшего спортсмена.

Выборы в Калифорнии должны пройти в 2022 году, однако, как сообщается в некоторых местных средствах массовой информации, они могут состояться досрочно.

Кейтлин Дженнер — олимпийский чемпион в десятиборье.

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