Главное о коронавирусе в России и мире на 25 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на воскресенье, 25 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 332 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 540 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 526), Санкт-Петербурге (701), Московской области (611), Ростовской области (235) и Нижегородской области (192).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 762 569 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 232 летальных исхода, выздоровели 4 388 008 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 25 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 147 114 344.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 789 653 человек. Далее идут Индия (16 960 172) и Бразилия (14 308 215).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 585 880. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (389 609) и Мексика (214 853).

— Индонезия ограничит въезд туристов из Индии. Визы не будут выдавать тем, кто побывал там в течение последних 14 дней. Таким образом власти надеются предотвратить распространение новых разновидностей инфекции, в том числе «индийского» штамма с двойной мутацией.

— Автосалон в Токио отменили впервые за 67 лет из-за роста случаев коронавируса. Ранее власти Японии объявили режим ЧС в префектурах Токио, Осака, Киото и Хиого с 25 апреля по 11 мая. Планируется запретить продажу спиртного в барах и закрыть торговые центры.

— В ряде стран зафиксированы антирекоды по летальным исходам от коронавируса: 2 624 умреших в Индии, 557 в Аргентине и 157 в Пакистане. Кроме того, максимальный суточный прирост заболевших зарегистрирован в Индии — 346 786 случаев, и в Таиланде — 2 839 заболевших.