Олимпийский чемпион сменил пол и рвется в губернаторы. История на выборах в США

Этот человек в прошлом был звездой мужского легкоатлетического десятиборья, а теперь может стать первой женщиной на посту губернатора Калифорнии.

71-летний трансгендер Кейтлин Дженнер официально выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. Человек, ставший олимпийским чемпионом в 1976 году и сменивший пол в 2015-м, баллотируется от Республиканской партии. С учетом того, что Калифорния сейчас считается оплотом демократии, шансов у нее немного. Но сам факт выдвижения такой персоны — более чем удивителен. С 2003 по 2011 год Калифорнию уже возглавлял легендарный Терминатор — актер Арнольд Шварценеггер. Но за 160 лет ни один из 40 калифорнийских губернаторов не был женщиной. Тем более — женщиной с мужским прошлым.

Нынешнее выдвижение стало возможно из-за проблем нынешнего главы штата Гэвина Ньюсома, который находится на своем посту с 2019 года. Сейчас ему грозит отставка, и Кейтлин воспользовалась ситуацией. В команду Дженнер входят несколько советников Дональда Трампа, что само по себе тоже удивительно, учитывая консервативное мировоззрение бывшего президента США. Тем не менее Кейтлин, несмотря на свой немалый возраст, уверена в победе, ведь еще в 1966 году губернатором Калифорнии стал бывший актер Рональд Рейган — впоследствии он сумел завоевать и Белый дом. Правда, Рейган был демократом, а вот Шварценеггер также являлся республиканцем. В 2003 году он победил на выборах порнозвезду Мэри Кэри и темнокожего актера Гэри Коулмана.

Кто такой/кто такая Кейтлин/Брюс Дженнер

Брюс Дженнер в детстве подавал надежды в американском футболе и баскетболе, но помешала травма колена. Зато спортсмен нашел себя в десятиборье — самом сложном виде легкой атлетики. Поначалу для того, чтобы свести концы с концами, ему приходилось ночами работать в страховой компании. В 1975-м Дженнер победил на Панамериканских играх в Мексике и побил мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало советскому легкоатлету — Николаю Авилову. Американец стал олимпийским чемпионом в Монреале-76. Во время празднований Брюс выхватил у одного из зрителей американский флаг и пробежал с ним круг почета, положив начало знаменитой традиции. Никто до него такого не делал.

В 1976-м Брюса признали в США спортсменом года. Он купался в лучах славы и пытался заработать на своем успехе. Дженнер стал звездой во всех смыслах слова. Пытался делать карьеру в автоспорте, начал бизнес-проекты, снимался в кино. Правда, картина «Музыку не остановить» получила «Золотую малину» — как худший фильм. Но сам Брюс держался в кадре уверенно, и его потом регулярно приглашали в сериалы и телепроекты. В 1981-м он второй раз женился. На другой звезде — красотке Линде Томас, которая прежде встречалась с самим Элвисом Пресли. Брак продлился десять лет и распался. Следом Брюс, к тому моменту отец четырех детей, женился на Крис Кардашьян. У нее тоже было четверо своих отпрысков. Одну из дочерей вы точно знаете, ее имя — Ким.

Казалось, Кардашьяны жили счастливой жизнью. Крис родила еще двух дочек. Звездное семейство принимало участие в специально под них придуманном реалити-шоу «Семейство Кардашьян», рейтинги которого зашкаливали. Однако, несмотря на внешний лоск, внутри у Дженнера все эти годы было неспокойно. Потом он признался, что с восьмилетнего возраста ощущал себя женщиной в мужском теле. Когда никто не видел, он любил краситься и надевать женскую одежду. И еще в 1980-х начал гормональную заместительную терапию, которую прервал ради брака с Кристи. При этом нельзя сказать, что совсем уж никто не замечал странностей в поведении олимпийского чемпиона.

— Мне было 25, я вошла в гараж и увидела Брюса, который был одет как женщина, — вспоминала Ким Кардашьян в авторском шоу Алека Болдуина. — У меня началась истерика, я убежала. Спустя какое-то время он позвонил. Упрашивал никому не рассказывать и обещал все объяснить, когда придет время. Мама еще долго ни о чем не подозревала. Да и могла ли она предполагать, что ее муж превратится в женщину? Ни за что на свете!

Преображение

В 2015 году, когда Брюсу было уже 65 лет, он появился на обложке глянцевого журнала Vanity Fair. Заголовок был шокирующий: «Зовите меня Кейтлин». Внутри журнала — пронзительное интервью, в котором он впервые публично рассказал о том, что меняет пол. С тех пор Брюса Дженнера нет, а есть Кейтлин Дженнер. Олимпийского чемпиона Монреаля все называют именно так. Кроме детей, для которых Кейтлин по-прежнему — папа. При этом Дженнер уверяет, что семья полностью поддержала ее решение. Сейчас у Кейтлин миллионные подписки в соцсетях. Некоторые журналы сразу же признали Кейтлин женщиной года. От рекламодателей и коммерческих предложений нет отбоя. Ее принято называть самым знаменитым трансгендером в мире.

В 2017 году Дженнер заявила, что намерена начать политическую карьеру, в том числе для того, чтобы решать проблемы трансгендеров. В прошлом году сенатором США впервые в истории стала трансгендер — Сара Макбрайд. 26-летняя Тейлор Смолл избрана первым трансгендером палаты представителей штата Вермонт. Пост помощника министра здравоохранения США впервые заняла трансгендер по имени Рейчел Левин. Кроме того, новый президент Соединенных Штатов Джо Байден вернул в Минобороны трансгендера Шону Скелли, которая была помощником замминистра при Бараке Обаме. До смены пола Шон Скелли на протяжении двадцати лет был летчиком в ВМС США.