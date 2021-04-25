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Актер Александр Паль избил хоккеиста в Москве

18:13
Александр Паль. Фото Зураб Джавахадзе/Известия
Александр Паль. Фото Зураб Джавахадзе/Известия
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Российского актера Александра Паля задержали за избиение хоккеиста молодежного состава ЦСКА.

По данным РЕН ТВ, пострадавший был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами.

Медики сообщили об избиении спортсмена в полицию. Правоохранители вычислили нападавших, среди них оказался актер.

Дополнительная информация:

ren.tv

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Актер Александр Паль избил хоккеиста в Москве

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