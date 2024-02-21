Захарова: «В Штатах поставлено на системную основу разрушение спорта в других государствах»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» высказалась о смене спортивного гражданства.

«Думаю, что точно не я должна давать оценки подобному. У каждого есть свои истории. Говорю о том, что в тех же Штатах это поставлено на системную основу. Это не просто дополнение своих сборных, наполнение своих видов какими-то выдающимися или подающими надежды атлетами для того, чтобы развивать свой спорт. Нечто похожее происходило со многими государствами, где не было зимних видов, но новые технологические возможности позволили создавать лыжные трассы, хоккейные площадки. Требовалось обучать своих спортсменов новым, совершенно не характерным для себя навыкам», — сказала Захарова «СЭ».

Официальный представитель МИД РФ также оценила систему подготовки спортсменов в США.

«Я говорю о том, что в Штатах поставлено на системную основу разрушение спорта в других государствах и выкачка кадрового потенциала. Раньше так поступали с природными ресурсами, так обращались со странами, которые не воспринимались как равные. Вот, к сожалению, и спорт Штатами рассматривается с такого же угла зрения на системной основе. В принципе, нет ничего экстраординарного в том, чтобы атлеты из разных стран меняли спортивное гражданство в силу разных причин: для кого-то это вопрос семьи, для кого-то — характера. Действительно, это все есть и было. Но здесь другая история — системное разрушение олимпийского движения и национальных спортивных систем», — добавила Захарова.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.