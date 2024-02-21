В МИД РФ назвали возможную причину обрушения олимпизма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» назвала возможную причину обрушения олимпийского движения.

— В чем, как вы думаете, причина обрушения олимпизма? Геополитика?

— Она здесь не единственный фактор. Конечно, самый яркий, самый визуально осязаемый. В первую очередь англосаксонский след сделал все для того, чтобы выиграть, только не по спортивному принципу. Чтобы отобрать медали, не пустить атлетов, переписать правила под себя. Частично это связано с экономикой и деньгами. Речь, например, о новых видах спорта, которые внедрялись в олимпийское движение просто потому, что связаны с колоссальным финансовым оборотом на Западе.

В то же время пытались уничтожить те традиционные олимпийские виды, в которых англосаксы никогда не были сильны, и они им просто за ненадобностью — буквально пытались избавиться от них. Шло переписывание правил под себя. Конечно, это сопряжено и с таким явлением, как выстраивание собственного, как бы национального спорта. Это происходило в первую очередь в Штатах — за счет тех возможностей, на которых вырастают атлеты в других странах. То есть они сделали все для того, чтобы собирать лучших и формировать из них свои сборные. Но об этом вам лучше расскажут тренеры, а также спортсмены.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.