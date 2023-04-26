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Сегодня, 13:30

Названы подробности декларации для спортсменов про отношение к СВО

Виктория Кравченко
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Президент Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти рассказал, что организация находится в процессе разработки модели декларации, которую российские и белорусские спортсмены должны будут заполнять для участия в международных соревнованиях.

«Спортсменам нужно будет подписать декларацию, но никто не будет просить их сказать, что они против СВО, потому что в России это уголовно наказуемое деяние. С юридической помощью мы находимся в процессе разработки модели этой декларации», — цитирует Риччи Битти «РИА Новости» со ссылкой на L'Equipe.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230426/sport-1867828536.html
МОК
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