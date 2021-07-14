«Мы сами виноваты в том, что коронавирус стал заразнее». Доктор Мясников — о пандемии

Главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему коронавирус стал более заразным.

«Вирус не стал злее, — цитируют Мясникова «Аргументы и Факты 14 июля». — Абсолютные цифры смертности действительно выросли, но в процентном отношении она не изменилась — осталась такой же, как и раньше, и даже немного снизилась. Хуже иное: коронавирус стал заразнее. Он распространяется с большей скоростью, сократился инкубационный период, осложнения стали возникать быстрее, а пациенты — чаще попадать на больничную койку, в том числе и в реанимацию.

И в этом виноваты мы сами. У вирусов тоже есть естественный отбор. Среди них также выживает сильнейший — т. е. самый заразный и быстро распространяющийся штамм. Если бы мы дружно и быстро вакцинировались — эта цепочка оборвалась бы сразу. Но мы прививаемся «вразвалочку», рубим вирусу хвост по частям и выращиваем самые злые мутации».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5?857?002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145?278 летальных исходов, выздоровели 5?257?483 человека.