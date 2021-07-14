Источник: суд Северной Осетии отказал Черчесову в покупке земли для разведения рыбы

Суд в Северной Осетии отказал бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову в покупке земли, которую он планировал использовать под разведение рыб, сообщает Telegram-канал Mash.

Черчесов и его компания «Арлан Фиш» пытались добиться льготной продажи участка в 60 тысяч квадратных метров у реки Курентидон. Владельцы компании арендовали этот участок несколько лет, но построили много бассейнов для форели, поэтому решили, что его пора оформлять в собственность.

Сначала «Арлан Фиш» хотела взять участок по кадастровой стоимости — за 90 тысяч рублей. Муниципальные власти не согласились на сделку. Компания Черчесова затем предложила 284,7 тысяч рублей, но снова пришел отказ. «Арлан Фиш» стала судиться с властями Северной Осетии, но это не принесло успеха. Арбитражный суд отклонил оба иска компании Черчесова.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды.

Сборная России на чемпионате Европы по футболу заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).