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Источник: суд Северной Осетии отказал Черчесову в покупке земли для разведения рыбы

19:40
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Суд в Северной Осетии отказал бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову в покупке земли, которую он планировал использовать под разведение рыб, сообщает Telegram-канал Mash.

Черчесов и его компания «Арлан Фиш» пытались добиться льготной продажи участка в 60 тысяч квадратных метров у реки Курентидон. Владельцы компании арендовали этот участок несколько лет, но построили много бассейнов для форели, поэтому решили, что его пора оформлять в собственность.

Сначала «Арлан Фиш» хотела взять участок по кадастровой стоимости — за 90 тысяч рублей. Муниципальные власти не согласились на сделку. Компания Черчесова затем предложила 284,7 тысяч рублей, но снова пришел отказ. «Арлан Фиш» стала судиться с властями Северной Осетии, но это не принесло успеха. Арбитражный суд отклонил оба иска компании Черчесова.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды.

Сборная России на чемпионате Европы по футболу заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

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Иван Шитик все материалы автора

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