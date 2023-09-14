Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

Сегодня, 14:08

На бывшего футболиста и блогера Савина завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Савин
Евгений Савин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-футболист и блогер Евгений Савин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает РИА «Новости».

В интервью журналистке Ксении Собчак экс-футболист негативно высказывался о российской армии и осуждал ее действия. Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ.

В феврале Савина оштрафовали за фейки о российской армии.

Савин в 2021 году основал футбольную команду «Красава», которая в сезоне-2021/22 играла во второй лиге. После начала спецоперации он уехал из России и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230914/savin-1896297031.html
Евгений Савин
6
Читайте также
У Михаэля Шумахера могут отобрать титул, несмотря на его состояние здоровья
Поздняков о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде: «Понимаем тех, кто хочет выступить, несмотря на несправедливые условия»
Премьер Армении Пашинян заявил о провале миссии миротворцев РФ
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров — об уходе Домниной к другому мужчине в 2013-м: «Она ушла не прячась, не втихую»
Новости
RSS RSS
Все новости