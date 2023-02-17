Бывшего футболиста и блогера Савина оштрафовали за фейки о российской армии

Бывшего футболиста и блогера Савина оштрафовали за фейки о российской армии

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии бывшего футболиста Евгения Савина, сообщает РИА Новости.

Cудебное заседание прошло в отсутствие Савина, который в апреле 2022 года он уехал из России.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы 17 февраля Савин Евгений Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 50 тысяч рублей», — сказала пресс-секретарь суда Ксения Розина.

На сегодняшний день Евгений Савин, известный также под псевдонимом «КраСава», живет и трудится на Кипре.