Мишин — об избиении фигуриста Соловьева в Москве: «Хулиганов наказать!»
17:22
Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал «СЭ» избиение фигуриста Дмитрия Соловьева.
Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы тремя неизвестными, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по керлингу.
«Желаю Соловьеву здоровья, а хулиганов наказать!», — сказал Мишин «СЭ».
Фигурист поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.
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