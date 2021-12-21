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Мишин — об избиении фигуриста Соловьева в Москве: «Хулиганов наказать!»

17:22
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Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал «СЭ» избиение фигуриста Дмитрия Соловьева.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы тремя неизвестными, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по керлингу.

«Желаю Соловьеву здоровья, а хулиганов наказать!», — сказал Мишин «СЭ».

Фигурист поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

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