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Источник: олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был избит ночью в центре Москвы

17:00
Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи фигурист Дмитрий Соловьев был избит ночью в центре Москвы, когда заступился за Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по керлингу, утверждает matchtv.ru.

Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Анна вызвала полицию, нападавшие избивали Дмитрия ногами.

Фигурист поступил в Боткинскую больницу, в нейрохирургическое отделение.

Все трое нападавших были задержаны полицейскими на месте.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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