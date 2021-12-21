Источник: олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был избит ночью в центре Москвы
17:00
Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи фигурист Дмитрий Соловьев был избит ночью в центре Москвы, когда заступился за Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по керлингу, утверждает matchtv.ru.
Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Анна вызвала полицию, нападавшие избивали Дмитрия ногами.
Фигурист поступил в Боткинскую больницу, в нейрохирургическое отделение.
Все трое нападавших были задержаны полицейскими на месте.
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