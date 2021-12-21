Источник: олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был избит ночью в центре Москвы

Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи фигурист Дмитрий Соловьев был избит ночью в центре Москвы, когда заступился за Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по керлингу, утверждает matchtv.ru.

Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Анна вызвала полицию, нападавшие избивали Дмитрия ногами.

Фигурист поступил в Боткинскую больницу, в нейрохирургическое отделение.

Все трое нападавших были задержаны полицейскими на месте.