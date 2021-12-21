«Состояние средней тяжести и тяжелая травма головы». Сидорова подтвердила, что Соловьев находится в больнице

Двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова подтвердила, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев находится в больнице после избиения.

«Сейчас еду в Боткинскую больницу, потому что, когда его забрали, не было ни вещей, ничего. Я пока лично не разговаривала с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую и в ординаторскую, но подробностей никаких не говорили. Из того, что сказали: состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима», — цитирует Сидорову matchtv.ru.

Как ранее стало известно, Соловьев был избит ночью в центре Москвы, когда заступился за Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.