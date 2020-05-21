Минздрав назвал группу людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, какая группа людей наиболее подвержена риску летального исхода в условиях пандемии коронавируса.

В интервью RT Мокрышева рассказала, что в группе риска находятся люди с эндокринопатиями — пациенты с сахарным диабетом, системными поражениями, полиорганными нарушениями и аутоиммунными заболеваниями, а также болезнями надпочечников. Специалист пояснила, что повышенный риск смертности от коронавируса связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса. Мокрышева призвала людей с нарушением обмена веществ соблюдать режим сна и бодрствования, правильно питаться и поддерживать водный баланс в организме.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.