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Милонов высказался о присвоении Хабибу звания Героя России

14:00
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «СЭ» прокомментировал инициативу присвоить бывшему бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

— Недавно было предложение присвоить Хабибу звание Героя России. Вас это шокировало?

— Конечно. А с каких это щей? Он разве бесплатно выступал? Вопросов нет — он молодец, победил. Но если я правильно понимаю, человеку за победу дают медаль, денег немерено, но при чем тут Герой России? Я сравниваю с другими случаями. Наш летчик попал в окружение, жизнь отдал — вот это герой. А Хабиб — хороший человек, отличный парень, получил награду, как положено спортсмену. Но он жизнь не отдавал за чью-то безопасность. Он просто хороший спортсмен.

(Даниил Алешин, Константин Колмаков, Владислав Флегонтов)

Полное интервью Виталия Милонова читайте здесь.

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