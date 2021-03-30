Милонов высказался о присвоении Хабибу звания Героя России

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «СЭ» прокомментировал инициативу присвоить бывшему бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

— Недавно было предложение присвоить Хабибу звание Героя России. Вас это шокировало?

— Конечно. А с каких это щей? Он разве бесплатно выступал? Вопросов нет — он молодец, победил. Но если я правильно понимаю, человеку за победу дают медаль, денег немерено, но при чем тут Герой России? Я сравниваю с другими случаями. Наш летчик попал в окружение, жизнь отдал — вот это герой. А Хабиб — хороший человек, отличный парень, получил награду, как положено спортсмену. Но он жизнь не отдавал за чью-то безопасность. Он просто хороший спортсмен.

(Даниил Алешин, Константин Колмаков, Владислав Флегонтов)

Полное интервью Виталия Милонова читайте здесь.