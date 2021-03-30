Милонов: «Нажраться сраного пиваса можно в парадной и общественном туалете, а на стадионе не надо»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «СЭ» выступил против возврата пива на стадионы.

«Когда у нас в Госдумы какие-то не очень хорошие люди, авторы законопроекта, предлагали пиво на стадионы вернуть, я им говорил: «Вы что, с ума сошли?» Футбол и спорт — это здоровье. Нажраться сраного пиваса можно в парадной и общественном туалете, а на стадионе не надо. Я больше ценю тех, кто первого января в 12 часов дня устраивает новогоднюю пробежку и кричит «Новый год без алкоголя — в этом радость, сила, воля!» Будущее за этими людьми, а не за теми, кто, набухавшись, обрюзгший от пиваса, является специалистом в футболе. Это глупость и порнография», — сказал Милонов «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года. В декабре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения футбольных матчей. В январе 2020 года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских.

(Даниил Алешин, Константин Колмаков, Владислав Флегонтов)

Полное интервью Виталия Милонова читайте здесь.