Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «СЭ» рассказал о желании подраться в ринге.

— Сейчас пошла мода вызывать оппонента на бой, в том числе по правилам ММА. Звезды очень часто этим пользуются. Как вы к этому относитесь? Это нормально?

— Не готов это обсуждать. Вопрос личного выбора. Мы живем в очень сложное время, во время дикой агрессии. Я видел разные ситуации, был в Сербии, в Косово, в Сирии, на Донбассе. Когда рядом гибнут товарищи и смерть ходит вокруг тебя, начинаешь по-другому относиться к вопросу насилия. Стал спокойнее. Страха нет, но спокойствие точно появилось.

— Желания вызвать оппонента на спортивный поединок у вас нет?

— Нет. Я человек горячий, могу, конечно, попереть. Искушения бывают, но стараюсь себя сдерживать — не поймут, если я кого-то пну. Лучше обсудить и не драться — мы же нормальные люди, живем в одной стране. Когда попадаешь в окоп, где идет обстрел, то понимаешь, что все обиды и претензии — фигня. Человеческие конфликты не играют той роли, что раньше, когда видишь смерть.

(Даниил Алешин, Константин Колмаков, Владислав Флегонтов)

Полное интервью Виталия Милонова читайте здесь.