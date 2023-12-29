Матыцин сообщил, что Минспорт рассчитывает на увеличение федерального финансирования соревнований

Министр спорта РФ Олег Матыцин в Томске во время общения со спортсменами и представителями спортивных федераций сообщил, что Министерство спорта РФ обсуждает вопрос увеличения федерального финансирования соревнований из-за роста стоимости их проведения.

«С Минфином мы ведем переговоры по изменению, скажем так, нормативов финансирования. Мы вышли на Минфин с предложением, но сейчас такая ситуация, я не буду давать голословных обещаний. Будем максимально стараться повышать нормы финансирования, но в 2024 году, боюсь, это точно не случится», — сказал Матыцин ТАСС.

Он также рассказал, что ранее был утвержден единый календарный план мероприятий на 2024 год.