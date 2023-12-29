Какие фильмы покажут 1 января на Первом канале
Первый канал покажет фильм «Вызов» в первый день 2024 года
Первый канал 1 января традиционно покажет советские фильмы. Среди них «Москва слезам не верит», «Карнавальная ночь» и «Иван Васильевич меняет профессию». Также в первый день нового года в сетке вещания запланирована драма Клима Шипенко «Вызов». «СЭ» публикует расписание фильмов на 1 января 2024 года на Первом канале.
Первый канал
1 января, понедельник
06.50. «Марья-искусница» (1959)
08.05. «Карнавальная ночь» (1956)
09.20. «Москва слезам не верит» (1979)
12.15. «Морозко» (1964)
16.30. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
20.00. «Вызов» (2023)
22.35. «Новогоднее приключение»
Список фильмов, программ и шоу, которые покажут в новогоднюю ночь, смотрите в материале «СЭ».
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