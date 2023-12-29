Новогодние мероприятия в Москве: что будет в ночь с 31 декабря на 1 января
Мероприятия в новогоднюю ночь пройдут по всей Москве. Праздничные программы ждут горожан и гостей столицы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха. Мероприятия начнутся в 17:00 31 декабря и продлятся до 03:00 1 января.
В каждом округе города состоятся выступления артистов, концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу. В числе площадок — парк «Ходынское поле», Аллея Космонавтов на ВДНХ, Измайловский парк, музей-заповедник «Царицыно» и другие. С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
Также запланированы мероприятия с участием звезд с 21:00 31 декабря до 3:00 1 января запланированы в парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Кузьминки», в Таганском парке и саду «Эрмитаж» и других. «СЭ» представляет праздничную программу на самых популярных локациях столицы.
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Красная площадь. Будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января, за исключением ГУМ-катка, последний сеанс на котором пройдет с 22:00 до 02:00. Цена на него — ровно 12024 рубля.
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Тверская улица. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» проходят мастер-классы. В новогоднюю ночь площадка работать не будет, зато ее можно посетить днем и вечером 31 декабря, с 10:00 до 20:00.
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Парк «Зарядье». В концертном зале 31 декабря в 14:00 и 18:00 покажут знаменитый балет Чайковского «Щелкунчик» в постановке Владимира Варнавы.
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Парк Горького. 31 декабря в 17.30 покажут ледовое шоу «Рождественские сказки Евгения Плющенко». 21:00 начнется праздничный концерт. Каток будет работать до 03:00.
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Манежная площадь. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 31 декабря площадка работает с 10:00 до 20:00.
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Поклонная гора. Является популярным местом для прогулок в новогоднюю ночь.
ВДНХ. Празднование Нового года пройдет на пяти площадках.
— Каток «Полет во времени». Новогодние сеансы 31 декабря состоятся с 21:30 до 03:00. Детский билет стоит 900 рублей, взрослый — 1700 рублей. С 21:30 до 02:00 гостей приглашают на театрализованное ледовое представление с участием артистов цирка.
— Аллея космонавтов:
- 17:00 — 18:00 — музыкальная программа «Новогодний микс»;
- 18:00 — 20:00 — выступление артистов столичных культурных центров;
- 20:00 — 22:30 — праздничный концерт с участием Матрены Арт, Маргариты Позоян, Дмитрия Маликова, Ирины Дубцовой;
- 22:30 — 23:50 — огненное шоу «Театр циркового танца»;
- 23:50 — 00:00 — трансляция поздравлений Мэра Москвы и Президента России;
- 00:00 — 00:05 — бой курантов;
- 00:05 — 02:00 — вечерний концерт с участием Анны Седаковой, ANDRO, Gayazovs Brothers;
- 02:00 — 03:00 — ночная дискотека.