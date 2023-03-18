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18 марта, 23:40

Mash: певица МакSим прервала свой концерт в Сочи из-за плохого самочувствия

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МакSим.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская поп-певица МакSим досрочно завершила свой концерт в Сочи на «Розе Хутор» из-за плохого самочувствия, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, российская исполнительница ушла со сцены после получасового выступления. Зрители утверждают, что у девушки был изменен голос и она едва стояла на ногах. Певице вызвали скорую помощь. Позже представители МакSим сообщили о слабости и головокружении у девушки.

Директор певицы Павел Назаров написал, что всем зрителям вернут деньги за билеты.

МакSим известна по песне «Знаешь ли ты». Композиция является неофициальным гимном «Спартака».

Источник: https://t.me/breakingmash/42579
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