Mash: певица МакSим прервала свой концерт в Сочи из-за плохого самочувствия

Российская поп-певица МакSим досрочно завершила свой концерт в Сочи на «Розе Хутор» из-за плохого самочувствия, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, российская исполнительница ушла со сцены после получасового выступления. Зрители утверждают, что у девушки был изменен голос и она едва стояла на ногах. Певице вызвали скорую помощь. Позже представители МакSим сообщили о слабости и головокружении у девушки.

Директор певицы Павел Назаров написал, что всем зрителям вернут деньги за билеты.

МакSим известна по песне «Знаешь ли ты». Композиция является неофициальным гимном «Спартака».