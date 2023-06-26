Фигурист Костомаров опубликовал первое видео с протезами из больницы

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы. В ролике спортсмен с протезами занимается на велотренажере.

20 июня стало известно, что Костомаров перестал заниматься с психологом. Также ему дали отдельную палату.

Сообщалось, что спортсмену тяжело адаптироваться к протезу — культи у Романа заживают долго и мышцы слабые.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.