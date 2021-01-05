В России за сутки выявлено 24 246 новых случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 518 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 22 632 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 842), Санкт-Петербурге (3 649), Московской области (1 131), Нижегородской области (405) и Свердловской области (392).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 506 летальных исходов, выздоровело 2 662 668 человек.